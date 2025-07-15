Медведев занервничал из-за ультиматума Трампа

Медведев занервничал из-за ультиматума Трампа2
- 15.07.2025, 11:04
И изложил дикую интерпретацию событий.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил Дональду Трампу, который дал России 50 дней для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
«Трамп выдвинул Кремлю театральный ультиматум. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Военизированная Европа была разочарована. России было безразлично», - ответил Медведев.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то США ударят вторичными 100% пошлинами по России.