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Медведев занервничал из-за ультиматума Трампа

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  • 15.07.2025, 11:04
Медведев занервничал из-за ультиматума Трампа
Дмитрий Медведев

И изложил дикую интерпретацию событий.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил Дональду Трампу, который дал России 50 дней для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

«Трамп выдвинул Кремлю театральный ультиматум. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Военизированная Европа была разочарована. России было безразлично», - ответил Медведев.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то США ударят вторичными 100% пошлинами по России.

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