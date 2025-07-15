В Литве хотят создать «дроновый заслон» на границе с Беларусью 15.07.2025, 11:06

Еврокоммисар призвал защитить восточную границу ЕС.

После того как на прошлой неделе российский беспилотник «Гербера» залетел на территорию Литвы из Беларуси, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал Литву и страны региона создавать «дроновый заслон» и наладить массовое производство беспилотников.

«Это показывает, что возможность проникновения такого дрона на территорию Литвы существует. Готова ли Литва защищаться от таких дронов, есть ли у нее достаточные возможности, вопрос остается без ответа», — сказал Кубилюс в программе «Тема дня» телеканала LRT.

«Поэтому я всегда призываю Литву и страны региона позаботиться о создании так называемого плана защиты восточной границы, плана физической защиты, прежде всего путём установки целого ряда физических заграждений на земле. (…) По моему мнению, такой план должен включать не только физическую границу, но и создание «дронового заслона», — отметил еврокомиссар.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com