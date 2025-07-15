Forbes: Для Украины жизненно важны два типа Patriot 15.07.2025, 11:11

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ВСУ нашли креативные способы их защиты.

Зенитные ракетные комплексы Patriot является самым мощным инструментом Украины для защиты от российских воздушных атак.

Как отметило издание Forbes, ракетные удары РФ уничтожили 80% мощностей теплоэлектростанций Украины, а также были повредили самые важные гидроэлектростанции. РФ также продолжает атаковать газовую инфраструктуру Украины и ее энергосистемы.

Кроме того, она участила нападения на мирное население Украины, что еще раз подчеркивает необходимость мощной противовоздушной обороны Украины.

Forbes подчеркнул, что способность Украины сбивать российские беспилотники и крылатые ракеты остается впечатляющей - около 70–80% и до сих пор ракетный комплекс «Пэтриот» показал себя исключительно хорошо.

«Россияне хвастались, что «Кинжал» невозможно перехватить из-за его заявленной скорости до 12 тыс. км/ч, но системы «Пэтриот» в Украине неоднократно доказывали свою эффективность даже против гиперзвуковых ракет», - написало издание и добавило, что когда Украина развернула эту систему вблизи линии фронта в феврале 2024 года, она сбила более 10 российских самолетов за месяц.

Украине также удалось предотвратить попытки уничтожить сами системы противовоздушной обороны. Издание отметило, что два года назал РФ использовала свои самые современные и дорогие ракеты, чтобы попытаться повредить Patriot, защищающие Киев, но система сбила 34 выпущенные баллистические ракеты «Искандер» и «Кинжал».

Украина также нашла креативные способы защиты систем Patriot, используя стальные пластины на внешней стороне блоков управления батарей для защиты от осколков и взрывов.

Для Украины критически важны два основных типа ракетных комплексов «Пэтриот» - это PAC-2 (сбивающие крылатые ракеты) и PAC-3 (сбивающие баллистические ракеты):

«Patriot - единственные в мире зенитные ракетные комплексы, обладающие такой возможностью».

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