Преемник Путина: раскрыт вероятный сценарий смены власти в Кремле 1 15.07.2025, 11:21

2,664

Нынешние элиты в РФ, в случае необходимости, найдут замену главе Кремля.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал вероятный сценарий смены власти в Кремле.

«Я бы не преувеличивал единоличную роль Путина в нынешних событиях. Ведь за 25 лет этот режим выстроил «коллективного Путина», который, конечно, не является однородным – там сохраняется конкуренция и за влияние на принятие решений, и за доступ к «кормушкам», - подчеркнул он в комментарии «Главреду».

Эксперт считает, что нынешние элиты в РФ, в случае необходимости, найдут замену Путину.

«Но всех их сейчас объединяет не физическая фигура Путина, так что, если они найдут альтернативу Путину, абсолютно безболезненно произойдет замена. Но политика Москвы в отношении Украины и войны при этом не претерпит никаких изменений. При Путине эта политика не изменится стопроцентно, но и после него шанс на появление человека, который плавно начнет разворачивать этот корабль нынешней идеологии, поглотившей все российское общество, совсем незначителен, да и процесс этот будет длиться очень долго», - добавил Тука.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com