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Преемник Путина: раскрыт вероятный сценарий смены власти в Кремле

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  • 15.07.2025, 11:21
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Преемник Путина: раскрыт вероятный сценарий смены власти в Кремле

Нынешние элиты в РФ, в случае необходимости, найдут замену главе Кремля.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал вероятный сценарий смены власти в Кремле.

«Я бы не преувеличивал единоличную роль Путина в нынешних событиях. Ведь за 25 лет этот режим выстроил «коллективного Путина», который, конечно, не является однородным – там сохраняется конкуренция и за влияние на принятие решений, и за доступ к «кормушкам», - подчеркнул он в комментарии «Главреду».

Эксперт считает, что нынешние элиты в РФ, в случае необходимости, найдут замену Путину.

«Но всех их сейчас объединяет не физическая фигура Путина, так что, если они найдут альтернативу Путину, абсолютно безболезненно произойдет замена. Но политика Москвы в отношении Украины и войны при этом не претерпит никаких изменений. При Путине эта политика не изменится стопроцентно, но и после него шанс на появление человека, который плавно начнет разворачивать этот корабль нынешней идеологии, поглотившей все российское общество, совсем незначителен, да и процесс этот будет длиться очень долго», - добавил Тука.

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