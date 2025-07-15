Когда искусственный интеллект станет умнее всех людей? 15.07.2025, 11:37

Прогноз от Илона Маска.

По мнению основателя xAI, ИИ уже сейчас намного умнее большинства людей, но пока не умнее любого человека в чем-либо.

Основатель xAI и самый богатый человек в мире Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) уже умнее большинства людей, а к концу текущего десятилетия станет умнее всех людей вместе взятых.

«ИИ уже сейчас намного умнее большинства людей, но пока не умнее любого человека в чем-либо [....] Однако он станет таким», – написал Маск на своей странице в Х. По его оценке, ИИ станет умнее каждого человека менее чем через два года, а через пять – превзойдет человечество в целом.

По словам Маска, необходимо убедиться в том, чтобы ИИ стремился к поиску истины, несмотря на возможные препятствия.

Два года назад Маск основал новую компанию X.AI Corp для работы в области искусственного интеллекта. Первой их разработкой стал разговорный чат-бот Grok, который недавно обновился до четвертой версии. По словам Маска, это самый умный ИИ в истории человечества.

Пользователи сразу начали проверять, на что способен Grok 4 – и заметили интересную особенность. По умолчанию в боте активирован своеобразный «режим Маска»: при ответах на чувствительные вопросы чат-бота регулярно обращается к личным публикациям самого Маска в Twitter/X.

При этом сам Илон Маск не раз заявлял об опасностях, которые представляет собой ИИ, и вместе с основателем Apple Стивом Возняком был среди тысячи технологических экспертов, которые призвали приостановить обучение нейросетей до того момента, пока не будут разработаны стандарты безопасности.

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