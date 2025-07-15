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Франция призвала готовиться к войне «в самом сердце» Европы

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  • 15.07.2025, 11:40
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Франция призвала готовиться к войне «в самом сердце» Европы

В ближайшие пять лет.

До 2030 года в «самом сердце» Европы может вспыхнуть крупномасштабная война высокой интенсивности из-за нарастающей угрозы со стороны России, говорится в обновленном Национальном стратегическом обзоре (RNS 2025) Франции. В документе отмечается, что военный конфликт будет проходить за пределами французской территории, но Париж может быть вовлечен в него. Агрессии в перспективе 3–5 лет могут подвернуться Молдова, Балканы или страны НАТО.

При этом Россия, которая представляет «наибольшую угрозу» Франции, в последние годы резко увеличила число «враждебных и подрывных действий» против европейских стран. В частности, как уточняется в обзоре, Москва активизировала шпионаж и кибератаки, предпринимает попытки вмешиваться в выборы, стремится влиять на общественное мнение и подорвать поддержку Украины. В документе подчеркивается, что Европе необходимо готовиться к возможному военному конфликту на ее территории. Франция и другие европейские страны «должны быть способны лучше защищаться и сдерживать любую новую агрессию со стороны России на континенте». Для этого Европе предлагается «стратегическое пробуждение», которое необходимо, чтобы укрепить оборонные возможности.

Национальный стратегический обзор готовится генеральным секретариатом по обороне и нацбезопасности Франции. Документ определяет стратегию Парижа в области обороны на указанную перспективу. Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил, что оборонный бюджет страны «удвоится» к 2027 году по сравнению с 2017-м. Он пообещал осенью представить «актуализацию» закона о военном программировании на 2024–2030 годы. По его словам, поправки предусматривают выделение дополнительных 3,5 млрд евро на оборону в 2026 году и еще 3 млрд — годом позже. Макрон подчеркнул, что европейцы теперь сами должны обеспечивать свою безопасности. Он также добавил, что «никогда с 1945 года свобода не подвергалась такой угрозе».

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