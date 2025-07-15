Розы из Беларуси не пустили в Россию

Розы из Беларуси не пустили в Россию1
- 15.07.2025, 11:41
Транспорт остановили в Брянской области.
В Россию не пустили партию роз из Беларуси. Груз везли без фитосанитарных документов, сообщается на сайте Россельхознадзора.
Транспорт остановили в Брянской области. По результатам проверки выяснилось, что 350 саженцев роз перевозились без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение груза и его безопасность.
«В результате ввоз продукции был запрещен. Транспортное средство с саженцами возвращено в адрес отправителя. Виновное лицо привлечено к административной ответственности», — говорится на сайте Россельхознадзора.
В ведомстве также добавили, что нелегальные перевозки продукции высокого фитосанитарного риска могут способствовать проникновению на территорию России и дальнейшему распространению различных опасных карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.