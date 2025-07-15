Розы из Беларуси не пустили в Россию 1 15.07.2025, 11:41

Транспорт остановили в Брянской области.

В Россию не пустили партию роз из Беларуси. Груз везли без фитосанитарных документов, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Транспорт остановили в Брянской области. По результатам проверки выяснилось, что 350 саженцев роз перевозились без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение груза и его безопасность.

«В результате ввоз продукции был запрещен. Транспортное средство с саженцами возвращено в адрес отправителя. Виновное лицо привлечено к административной ответственности», — говорится на сайте Россельхознадзора.

В ведомстве также добавили, что нелегальные перевозки продукции высокого фитосанитарного риска могут способствовать проникновению на территорию России и дальнейшему распространению различных опасных карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.

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