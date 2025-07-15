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The Times: У Зеленского в Белом доме появился неожиданный союзник

  • 15.07.2025, 11:47
  • 4,086
The Times: У Зеленского в Белом доме появился неожиданный союзник

Этот голос может оказаться решающим.

Президент Украины Владимир Зеленский получил неожиданного союзника в Белом доме. Это не сам президент США, который на этой неделе утвердил поставку зенитных комплексов Patriot, а его супруга Мелания Трамп.

Об этом сообщает The Times.

Как стало известно, первая леди, родившаяся в бывшей Югославии, регулярно напоминает мужу о жертвах российских авиаударов по украинским городам.

В понедельник во время разговора в Овальном кабинете Дональд Трамп сказал: «Я прихожу домой и говорю первой леди: «Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным), у нас был прекрасный разговор». А она отвечает: «Правда? А в это время снова удар по (украинскому) городу».

Влияние Мелании на решения Трампа

Это признание говорит о том, что 55-летняя Мелания оказывает на мужа куда большее политическое влияние, чем считалось ранее. В последнее время она часто находилась вне Вашингтона - в Мар-а-Лаго во Флориде и в Trump Tower в Нью-Йорке рядом с сыном Барроном, который учится в Нью-Йоркском университете.

В мае сообщалось, что с момента инаугурации мужа Мелания провела в Белом доме менее 14 дней. Ее интерес к войне в Украине можно объяснить происхождением - она родилась за «железным занавесом» в 1970 году и ранее не раз выражала уважение к Рональду Рейгану, президенту, который победил в холодной войне против варварских режимов.

Личное отношение к войне в Украине

Мелания часто говорит с сыном на словенском языке, а сама она и Баррон сохраняют паспорта стран ЕС. По словам журналистки и биографа Мэри Джордан, «симпатии Мелании к Украине неудивительны, ведь она выросла в бывшей Югославии, где России никогда не симпатизировали».

Джордан также добавила: «У нее больше опыта, чем у многих членов кабинета, когда дело доходит до того, чтобы донести свою позицию». Отец Мелании, Виктор Кнавс, которому 81 год, продолжает ездить в Словению, и потому она в курсе политических настроений в Европе.

«Ее родина полностью поддерживает Украину, и люди там в шоке от того, что США могли бы прекратить поставки оружия», - говорит Джордан.

Ранее выраженная позиция

Мелания уже проявляла публичное недовольство российской агрессией. В феврале 2022 года, когда Путин начал вторжение, Дональд Трамп называл его «умным» и «гением». Но Мелания в тот же месяц назвала убийства мирных жителей «ужасными» и «трагичными».

В посте на своей странице она обратилась к двум миллионам подписчиков с призывом пожертвовать деньги Красному Кресту и написала, что ее «мысли и молитвы» - «с украинским народом».

Ключевой голос в окружении Трампа

Перед возвращением в Белый дом Мелания два месяца изучала международную повестку, чтобы быть готовой к приему иностранных делегаций. Несмотря на наличие большого числа советников по вопросам безопасности и внешней политики, именно голос первой леди может оказаться решающим.

«Трамп слушает определенных людей по определенным вопросам», - говорит Джордан. «Он особенно слушает тех, кто действительно близок к нему. Особенно если у них фамилия Трамп».

Мелания Трамп родилась в городе Ново Место, который тогда был частью Югославии (сейчас - Словения). В прошлом она имела успешную карьеру модели. Американское гражданство Мелания получила в 2006 году. Они поженились в январе 2005 года, и для Дональда Трампа это уже третий брак.

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