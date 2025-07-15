Independent: Трамп заключает выгодную сделку
- 15.07.2025, 12:02
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США помогает Украине не бесплатно.
Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, что Россия столкнется со «100-процентными» тарифами, если не согласится на прекращение огня в Украине в течение 50 дней. Однако, по мнению обозревателей, речь идет не столько о помощи Киеву, сколько о выгодной сделке для американской оборонной промышленности, пишет британский Independent (перевод — сайт Charter97.org).
На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп объявил о крупном соглашении по продаже оружия альянсу, которое может быть направлено Украине. При этом он подчеркнул: «США не платят. Мы производим — они покупают».
Эта инициатива может включать поставки систем ПВО Patriot и дальнобойных ракет, необходимых Украине для отражения массированных атак и нанесения ударов по тылам России. Однако в Белом доме не раскрыли деталей сделки.
Ранее в этом году Трамп уже подписал соглашение с Украиной о поставках оружия в обмен на будущую прибыль от добычи полезных ископаемых.
Хотя Трамп критиковал Путина за «мягкость на словах и жесткость на деле», он не отказался от своих давних взглядов: Киев, по его словам, должен смириться с потерей оккупированных территорий, не рассчитывать на вступление в НАТО и не ожидать долгосрочных гарантий безопасности от США.
Таким образом, хотя Украина может временно получить оружие от Вашингтона, аналитики предупреждают: это не стратегический разворот, а скорее проявление раздражения Трампа в адрес Кремля. Союзникам Киева стоит готовиться к тому, что президент США может в любой момент вновь изменить курс.