Сколько в Беларуси конных рыцарей?4
- 15.07.2025, 11:53
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В Европе их осталось всего 40.
В общей сложности в Европе насчитывается около 40 конных рыцарей, выступающих на турнирах высшего уровня, рассказал в интервью Smartpress.by белорусский рыцарь Дмитрий Свентицкий.
– В Западной Европе таких рыцарей около 30-ти. В России – 10-12 человек. А в Беларуси нас трое – и это большая цифра, если брать соотношение с населением, – заявил Дмитрий.
Речь идет о конных рыцарях, которые участвуют в самых престижных турнирах и в схватках на цельнодеревянных копьях – полных аналогах тех, которые использовались во время средневековых турнирах.
Помимо Дмитрия, который работает платнером (мастером-кузнецом доспехов), в узкий круг белорусских конных рыцарей входят Павел Каленков (в обычной жизни управляет конюшней под Раковом и предоставляет лошадей для турниров) и Алексей Дятлов – в обычной жизни работающий дантистом.