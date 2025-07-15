17 Patriot для Украины: что имел в виду Трамп 15.07.2025, 12:08

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Сколько систем ПВО получит Киев.

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке в Украину 17 зенитно-ракетных систем Patriot. Речь идет о 17 полных батареях или о пусковых установках? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Только президент США знает, что он имел в виду, когда говорил о 17 «чего-то там». Если речь о 17 системах, то есть полноценных батареях, то это слишком много. Особенно с учетом пакета помощи объемом в 10 миллиардов долларов — 17 систем туда просто не вписываются. Поэтому, скорее всего, президент США имел в виду именно 17 пусковых установок или, грубо говоря, около четырех батарей.

Это уже больше соответствует помощи на 10 миллиардов долларов. Мне кажется, что речь шла именно об этом. Ведь очень часто у нас в информационном пространстве возникает путаница: под «системой» понимают пусковую установку, хотя в западной классификации система — это фактически батарея. Батарея может включать 4, 6, 8, а иногда и 10 пусковых установок. Но чаще всего мы получали батареи, состоящие из 4 или 6 пусковых.

Следовательно, Дональд Трамп, поскольку он не является специалистом в военном деле, допустил ошибку, имея в виду именно 17 пусковых установок.

— Как изменит такое количество Patriot ситуацию с защитой основных украинских городов от российских ударов?

— В первую очередь — дополнительное прикрытие как минимум одного города-миллионника. Это первый момент. Второй — защита по меньшей мере одного важного объекта от ударов баллистическими ракетами, аэробаллистическими ракетами, а также возможность усилить и расширить прикрытие Киева. В том числе — и Киевской области за счет увеличения зоны безопасности.

Один из объектов может быть использован для защиты зоны, приближенной к линии боевых действий. Важно, что если мы получим полноценную батарею из четырех пусковых установок, но вместе с ними получим дополнительные РЛС и комплексы управления, то можем сформировать две мини-батареи по две пусковые. Или даже один комплекс, который находился бы в постоянном развернутом, мобильном состоянии и прикрывал бы определенные позиционные районы. Вариантов использования может быть множество.

— На уровне слухов и сообщений в СМИ была история о «блуждающем Patriot», якобы ВСУ использовали одну установку на фронте, что привело к огромным потерям в авиации РФ. Теперь, когда у Украины будет достаточное количество Patriot, могут ли некоторые из них появится, скажем, поблизости линии фронта или границ РФ, что привело бы к потерям в авиации России?

— Да, вполне возможно. Если мы получим новые системы, новые пусковые установки, то действительно сможем расширить возможности по отражению атак со стороны российской тактической авиации. В том числе — уничтожая саму эту тактическую авиацию. Поэтому я абсолютно не исключаю такой вариант. Более того, уверен, что он рассматривается.

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