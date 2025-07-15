«В суд пойду, коту дело шьют» 1 15.07.2025, 12:08

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иллюстративное фото

В Лиде произошла история, напоминающая анекдот.

Это история произошла в Лиде несколько лет назад, но владелец одного из животных до сих пор вспоминает ее как анекдот. Ведь для него та ситуация могла обернуться серьезными финансовыми последствиями.

У лидчанина Ивана жил кот по кличке Мафик, рассказало лидское издание «Принеманские». Когда-то мужчина с супругой подобрали его на улице уже подросшим котенком.

Животное сначала освоилось в квартире новых хозяев, а потом принялось изучать территорию рядом с домом. Квартира Ивана находилась на первом этаже, поэтому Мафик с легкостью уходил через окно на улицу и так же возвращался.

В тот день, когда все произошло, кот снова отправился на прогулку. Тогда Мафик как обычно проветрился и вернулся домой.

Прошло два дня, и в дверь мужчины позвонил участковый: «Здравствуйте. Такой-то кот здесь проживает? Поступило заявление. Ваш кот напал на пожилую женщину и поцарапал ее. В общем, нанес телесные повреждения», — вещал гость в погонах.

Хозяин Мафика слушал, пытаясь сообразить, что происходит. Пока он понимал только то, что «потерпевшая» — пенсионерка из соседнего подъезда, у которой тоже есть кот. А участковый продолжал опрос, записывая данные Ивана, расспрашивая про кота.

В итоге участковый провел с хозяином «хулигана» профилактическую беседу, тот пообещал, мол, исправимся.

Прошло еще несколько дней, и хозяевам Мафика пришла повестка в суд — явиться для разбирательства.

«Знакомым рассказывал — в суд пойду, коту дело шьют. Все смеялись над этой историей, не верили. Да и я с юмором относился к происходящему, пока не осознал возможные последствия. Тогда стало уже не до шуток… — вспонил Иван. — Было возбуждено административное дело за нарушение правил содержания домашних животных. Максимальный штраф за это тогда был 1 000 рублей».

Подробности всей истории хозяева узнали только на суде. Оказалось, во дворе произошел конфликт между двумя котами — их и соседки. Усатые что-то яростно выясняли в кустах. Женщина побежала их разнимать — и, по словам пенсионерки, Мафик ее поцарапал.

Вот только доказательств, что это сделал именно чужой кот, а не ее собственный, не нашлось. В ходе разбирательства пенсионерка и сама уже засомневалась, кто виноват на самом деле. В тоге она отозвала свои обвинения, все завершилось перемирием.

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