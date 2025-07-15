Роботы-гуманоиды уже среди нас 15.07.2025, 12:22

10 самых впечатляющих моделей.

Роботы-гуманоиды, ранее существовавшие лишь в научной фантастике, уверенно входят в повседневную жизнь. По прогнозу Morgan Stanley, к 2035 году в мире будет 13 миллионов гуманоидных роботов, а к 2050 — до миллиарда, пишет Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Вот десять наиболее продвинутых моделей, уже работающих в реальных условиях:

Optimus Generation 2 (Tesla) — умеет поднимать яйца, сервировать напитки и выполнять домашние задачи. Стоимость: $20–30 тыс.

All-New Atlas (Boston Dynamics) — новая электрическая версия знаменитого робота, известного своими акробатическими трюками.

Neo Gamma (1X Technologies) — домашний помощник, выполняющий уборку и стирку. Оснащен мягкой оболочкой из нейлона и умеет вести диалог.

GR-2 (Fourier Intelligence) — робот с высокой тактильной чувствительностью, используется в науке, производстве и медицине.

H1 (Unitree) — установил рекорд по скорости среди электрических гуманоидов (11,9 км/ч), может делать сальто и выполнять бытовые задачи.

Figure 02 (Figure AI) — успешно работает на заводе BMW, финансируется OpenAI, Amazon и Microsoft.

Digit (Agility Robotics) — специализируется на логистике, переноске и сортировке предметов.

Phoenix (Sanctuary AI) — осваивает новые задачи за 24 часа, уже использовался в розничной торговле.

Apollo (Apptronik) — промышленный робот, участвующий в проектах NASA, способен переносить грузы до 25 кг.

Booster T1 (Booster Robotics) — участвует в автономных футбольных матчах роботов.

Переход от лабораторных прототипов к массовому внедрению уже начался.

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