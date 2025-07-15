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WP: Трамп в разговоре с Зеленским намекнул на атаки на Москву и Петербург

  • 15.07.2025, 12:25
WP: Трамп в разговоре с Зеленским намекнул на атаки на Москву и Петербург

Президент США «по-настоящему разъярен» на Путина.

Президент США Дональд Трамп спросил президента Украины Владимира Зеленского о том, почему Киев не наносит удары по Москве в ответ на бомбардировки украинских городов.

Украинский лидер ответил решительно: «Мы можем, если вы дадите нам оружие». Об этом пишет в колонке для The Washington Post журналист Дэвид Игнатиус, со ссылкой на собственные информированные источники.

Как отмечает автор материала, Трамп указал на то, что Украине нужно усилить давление на диктатора РФ Владимира Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

При этом журналист подчеркивает, что Трамп занял более жесткую позицию по отношению к Путину и по-настоящему «разъярен».

Российский лидер перестал быть «приятным», как любит говорить Трамп, добавляет автор статьи.

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