Сколько деревьев повалил ветер в Беларуси 15.07.2025, 12:30

Больше всего пострадала Могилевщина.

От бурь и ураганов, прошедших по Беларуси в течение последних дней, существенно пострадали леса.

Всего по стране повалено 3100 га леса. Такие цифры назвал первый заместитель министра лесного хозяйства Андрей Карась в эфире телеканала СТВ. Наибольшие потери понесла Могилевщина.

«Пока, по предварительным данным, по республике около 3100 гектаров, но работа еще продолжается. Это по всей республике. По Могилевской области — где-то 2500 гектаров. То есть эта цифра уже подтверждена, но она еще растет в сторону увеличения», — уточнил чиновник.

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