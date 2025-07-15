Сколько деревьев повалил ветер в Беларуси
- 15.07.2025, 12:30
Больше всего пострадала Могилевщина.
От бурь и ураганов, прошедших по Беларуси в течение последних дней, существенно пострадали леса.
Всего по стране повалено 3100 га леса. Такие цифры назвал первый заместитель министра лесного хозяйства Андрей Карась в эфире телеканала СТВ. Наибольшие потери понесла Могилевщина.
«Пока, по предварительным данным, по республике около 3100 гектаров, но работа еще продолжается. Это по всей республике. По Могилевской области — где-то 2500 гектаров. То есть эта цифра уже подтверждена, но она еще растет в сторону увеличения», — уточнил чиновник.