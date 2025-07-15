Внезапное наводнение в Нью-Йорке: затоплены станции метро, дороги, дома
- 15.07.2025, 12:39
Движение транспорта заблокировано.
Сильные ливни вызвали масштабные наводнения в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси. Затоплены станции метро, дороги и жилые дома, движение транспорта заблокировано.
Об этом сообщает CBS News.
В понедельник, 15 июля, мощные штормы обрушились на Нью-Йорк и прилегающие районы, вызвав внезапные наводнения и транспортный коллапс.
Из-за сильных ливней местные власти объявили предупреждение о наводнении, а в Нью-Джерси губернатор Фил Мерфи ввел чрезвычайное положение.
Ливни охватили Манхэттен, Бронкс, Вестчестер, а также Скотч-Плейнс и Плейнфилд в Нью-Джерси. Некоторые районы получили более 6 дюймов (более 15 см) осадков за несколько часов.
Метро и дороги - парализованы
По информации Управления столичного транспорта, движение метро претерпело масштабные сбои.
Часть линий была остановлена из-за затопления станций, в частности на 28-й улице и Пенн-станции.
New York, New York.— Massimiliano (@Massi58618192) July 15, 2025
The city received 17 cm of rain in two hours. The subway is flooded, and a train is stuck in the water in the 23rd Street station tunnel.
Flood warnings have been issued for cities such as Washington, the District of Columbia, Baltimore, Newark, ⬇️ pic.twitter.com/e2sCPAO6RV
Также временно было перекрыто движение поездов Metro-North до Центрального терминала. Пассажиров призвали отложить поездки, пока инфраструктура не будет восстановлена.
A man inside a car, gets swept away by flood waters in Somerville and Plainfield New Jersey, USA, where homes are submerged. Similar scenes are witnessed in New York city. pic.twitter.com/LSmgTSIlZf— Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) July 15, 2025
В то же время водители массово застревали на затопленных автомагистралях.
В Скотч-Плейнс и Элмсфорде вода затопила Main Street и часть дороги Saw Mill River Parkway - спасатели вытаскивали людей из машин, используя спецтехнику.
Спасательные операции и последствия
В Вестчестере исполнительный директор Кен Дженкинс сообщил, что наводнение возникло «очень быстро», и службы получили многочисленные вызовы на 911.
В Розель-парке вода доходила до щиколоток, вдоль улиц расставили предупредительные конусы.
В пабе Dowling's в Честнати уровень воды внутри достиг до фута (более 30 см). Владелец отметил, что это уже второе большое наводнение за четыре года, после подобного случая во время урагана Ида.