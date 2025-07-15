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Внезапное наводнение в Нью-Йорке: затоплены станции метро, дороги, дома

  • 15.07.2025, 12:39
Внезапное наводнение в Нью-Йорке: затоплены станции метро, дороги, дома

Движение транспорта заблокировано.

Сильные ливни вызвали масштабные наводнения в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси. Затоплены станции метро, дороги и жилые дома, движение транспорта заблокировано.

Об этом сообщает CBS News.

В понедельник, 15 июля, мощные штормы обрушились на Нью-Йорк и прилегающие районы, вызвав внезапные наводнения и транспортный коллапс.

Из-за сильных ливней местные власти объявили предупреждение о наводнении, а в Нью-Джерси губернатор Фил Мерфи ввел чрезвычайное положение.

Ливни охватили Манхэттен, Бронкс, Вестчестер, а также Скотч-Плейнс и Плейнфилд в Нью-Джерси. Некоторые районы получили более 6 дюймов (более 15 см) осадков за несколько часов.

Метро и дороги - парализованы

По информации Управления столичного транспорта, движение метро претерпело масштабные сбои.

Часть линий была остановлена из-за затопления станций, в частности на 28-й улице и Пенн-станции.

Также временно было перекрыто движение поездов Metro-North до Центрального терминала. Пассажиров призвали отложить поездки, пока инфраструктура не будет восстановлена.

В то же время водители массово застревали на затопленных автомагистралях.

В Скотч-Плейнс и Элмсфорде вода затопила Main Street и часть дороги Saw Mill River Parkway - спасатели вытаскивали людей из машин, используя спецтехнику.

Спасательные операции и последствия

В Вестчестере исполнительный директор Кен Дженкинс сообщил, что наводнение возникло «очень быстро», и службы получили многочисленные вызовы на 911.

В Розель-парке вода доходила до щиколоток, вдоль улиц расставили предупредительные конусы.

В пабе Dowling's в Честнати уровень воды внутри достиг до фута (более 30 см). Владелец отметил, что это уже второе большое наводнение за четыре года, после подобного случая во время урагана Ида.

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