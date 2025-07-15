Белорусские предприятия тонут в долгах 2 15.07.2025, 12:52

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Задолженность выросла на треть.

В январе — мае 2025 года рентабельность реализованной предприятиями продукции составила 8,2%, рентабельность продаж — 6,8% (оба показателя за год не изменились), сообщает Национальный статистический комитет.

Дебиторская задолженность (долги предприятию) на 1 июня выросла до 94,3 млрд рублей (73,4 млрд; +28,5%), в том числе просроченная — 10,9 млрд (10,1 млрд; +7,9%).

Кредиторская задолженность (долги предприятия) — 112,1 млрд (85,4 млрд; +31,3%), в том числе просроченная — 12,9 млрд (9,8 млрд; +31,6%).

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