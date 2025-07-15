«Путин оказался в тупике» 15.07.2025, 12:54

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Франция призвала усилить давление на Кремль.

Европейский союз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки (США) объединились, в связи с чем российский диктатор Владимир Путин должен признать реальность.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

Во время разговора с журналистами Барро выразил надежду, что новая риторика Вашингтона и дополнительные санкции ЕС заставят Путина «признать реальность: он зашел слишком далеко и теперь оказался в тупике».

В том же числе он призвал лидеров ЕС поддержать сегодня 18-й пакет санкций ЕС, чтобы сохранить динамику после вчерашних угроз Трампа «применить очень сильное давление на Путина».

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