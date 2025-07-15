«Ситуация продолжает ухудшаться» 1 15.07.2025, 13:52

Более четверти угольных компаний России оказались на грани финансового коллапса.

Тяжелый кризис, накрывший российский углепром после потери европейских рынков и усиления международных санкций, нарастает, следует из отчета заместителя министра энергетики РФ Дмитрия Исламова, пишет The Moscow Times.

По его словам, под угрозой закрытия оказалось уже более полусотни угольных предприятий. «По данным министерства энергетики, в так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы», — отметил чиновник на заседании комитета Совета федерации по экономической политике. Всего в России, по состоянию на начало 2024 года, работали 179 угледобывающих предприятий (52 шахты и 127 разрезов).

Также Исламов констатировал, что по итогам 2024 года убытки российской угольной отрасли составили 112,6 млрд рублей и «ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться». Ранее замдиректора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин заявил, что такой же убыток угольные предприятия понесли уже по результатам января–мая 2025 года (112 млрд рублей).

К концу года совокупный убыток отрасли может достигнуть 300–350 млрд рублей — уровня, сопоставимого с годовыми бюджетами крупных регионов России. В Минэнерго подчеркивали, что ключевыми факторами таких показателей стала закредитованность угольных компаний (сумма займов составляет 1,2 трлн рублей), ситуация на внешних рынках (спад спроса и четырехлетний минимум цен на уголь), а также невыгодный курс рубля.

На фоне огромных убытков в рейтинговом агентстве НКР ранее предположили, что российский углепром в течение 12–18 месяцев может ждать волна консолидации. В условиях падения экспортной выручки и финансовых проблем более мелкие компании будут поглощаться крупными игроками либо проходить через санацию убытков.

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