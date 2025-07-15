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Журналисты нашли бизнес у дочери экс-главы Нацбанка

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  • 15.07.2025, 14:03
  • 1,322
Журналисты нашли бизнес у дочери экс-главы Нацбанка

Он связан с госзакупками.

Дочь Надежды Ермаковой поставляет рыбу в колонии, СИЗО, больницы и воинские части. Бизнес на слезах и государственных контрактах она развернула под брендом «Белое море», выяснили расследователи «Бюро».

Надежда Ермакова — бывшая председатель Нацбанка, а ныне член президиума так называемого всебелорусского народного собрания. В 2020 году она временно руководила «Белгазпромбанком» после задержания Виктора Бабарико и других его топов.

Дочь Ермаковой Юлия Кухаренко вместе с мужем и его отцом владеет компанией «Белое море». Эта фирма — один из немногих импортеров рыбы и морепродуктов в Беларусь.

«Белое море» возит в Беларусь преимущественно рыбные продукты российских компаний. Самые крупные закупки в этом году сделали Пограничный комитет, Департамент исполнения наказаний МВД и внутренние войска.

В 2024 году выручка компании составила 75 млн рублей, а чистая прибыль — 1,4 млн.

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