Журналист BBC повесил трубку, когда позвонил Трамп

Журналист BBC повесил трубку, когда позвонил Трамп1
- 15.07.2025, 14:07
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Звонок из Белого дома застал его во время сна.
Главный корреспондент BBC в Северной Америке Гэри О’Донохью признался, что случайно сбросил звонок президента США Дональда Трампа перед эксклюзивным интервью — первым для BBC с действующим президентом США за последние десять лет, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
По словам журналиста, звонок из Белого дома застал его во время сна. Проснувшись, он случайно сбросил вызов: «Это не лучшее начало — повесить трубку, когда тебе звонит президент», — сказал О’Донохью. К счастью, помощники Трампа перезвонили, и интервью все же состоялось.
Беседа приурочена к годовщине покушения на Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, в 2024 году. Тогда О’Донохью освещал митинг, получив признание за объективность, в том числе от самого Трампа.
Интервью должно было длиться пять минут, но растянулось на двадцать. Президент оказался в редком рефлексивном настроении. Он вспомнил момент тишины после стрельбы и отказ от носилок: «Я стараюсь думать об этом как можно меньше».
Отвечая на вопрос о доверии Путину, Трамп сказал: «Я почти никому не доверяю». Он также отметил, что общение с Путиным может казаться продуктивным, пока «он не снесет здание в Киеве».
Кроме того, Трамп похвалил премьер-министра Великобритании Кира Стармера и пообещал «уважительно отнестись к королю Чарльзу» во время визита в Лондон в сентябре.