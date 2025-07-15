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Профессор из Стэнфорда рассказал, как произнести хороший тост

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  • 15.07.2025, 14:18
  • 1,982
Профессор из Стэнфорда рассказал, как произнести хороший тост

Двух минут достаточно.

Плохой тост может испортить даже самый радостный праздник: он затягивается, вызывает неловкость и часто больше говорит о выступающем, чем о человеке, которого чествуют. Чтобы этого избежать, профессор коммуникации из Стэнфорда делится практическими рекомендациями, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Будьте кратки. Лучшие тосты – короткие и по делу. Двух минут достаточно, чтобы выразить суть и не утомить гостей. Длинные речи утомляют и снижают эмоциональный эффект.

Учитывайте эмоции. Праздники вызывают разные чувства. Спикеру важно быть готовым к собственным эмоциям и реакциям публики. Не бойтесь сделать паузу или сократить речь, если чувствуете волнение.

Думайте о тосте как о подарке. Сместите фокус с себя на того, кого чествуете. Это помогает говорить искренне и тронуть слушателей. Тост становится способом соединить людей в важный момент.

Ответьте на вопросы:

— Почему мы здесь?

— Как вы связаны с героем события?

— Почему случай особенный?

Завершите благодарностью на позитивной ноте.

Создайте настрой. Будьте «разогревом» перед основным событием, обозначьте, что будет дальше. Это вовлекает гостей и придает торжественности.

Хороший тост — это не о вас. Это способ почтить событие и объединить людей. Сделайте его подарком, который запомнится.

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