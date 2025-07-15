Профессор из Стэнфорда рассказал, как произнести хороший тост

Профессор из Стэнфорда рассказал, как произнести хороший тост7
- 15.07.2025, 14:18
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Двух минут достаточно.
Плохой тост может испортить даже самый радостный праздник: он затягивается, вызывает неловкость и часто больше говорит о выступающем, чем о человеке, которого чествуют. Чтобы этого избежать, профессор коммуникации из Стэнфорда делится практическими рекомендациями, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Будьте кратки. Лучшие тосты – короткие и по делу. Двух минут достаточно, чтобы выразить суть и не утомить гостей. Длинные речи утомляют и снижают эмоциональный эффект.
Учитывайте эмоции. Праздники вызывают разные чувства. Спикеру важно быть готовым к собственным эмоциям и реакциям публики. Не бойтесь сделать паузу или сократить речь, если чувствуете волнение.
Думайте о тосте как о подарке. Сместите фокус с себя на того, кого чествуете. Это помогает говорить искренне и тронуть слушателей. Тост становится способом соединить людей в важный момент.
Ответьте на вопросы:
— Почему мы здесь?
— Как вы связаны с героем события?
— Почему случай особенный?
Завершите благодарностью на позитивной ноте.
Создайте настрой. Будьте «разогревом» перед основным событием, обозначьте, что будет дальше. Это вовлекает гостей и придает торжественности.
Хороший тост — это не о вас. Это способ почтить событие и объединить людей. Сделайте его подарком, который запомнится.