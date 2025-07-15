Министр иностранных дел Эстонии отреагировал на решение США о военной помощи Украине 15.07.2025, 14:21

Маргус Цахкна также призвал Европейский союз принять новый пакет санкций против России.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Eesti 200) приветствовал решение президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине военной помощи, сообщает err.ee.

По его словам, это важный шаг, который позволит ускорить доставку жизненно необходимой поддержки Украине при координации с НАТО, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Цахкна отметил, что наиболее остро Украине сейчас необходима эффективная и масштабная система противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает усиливать атаки на мирных жителей, города и инфраструктуру. Только в июле, по его данным, российские силы применили около 2000 ракет и дронов против украинских населенных пунктов.

Министр подчеркнул, что трансатлантическое сотрудничество остается ключевым для мощного и скоординированного ответа на российскую агрессию, подтверждая твердую позицию Запада на стороне Украины.

Кроме того, Маргус Цахкна призвал Европейский союз принять новый, 18-й пакет санкций против России, включая снижение потолка цен на российскую нефть. Он также напомнил о замороженных активах Центрального банка России на сумму около 260 миллиардов евро в ЕС и странах G7 и призвал использовать эти средства для помощи Украине до тех пор, пока агрессия не прекратится и ущерб не будет возмещен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.

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