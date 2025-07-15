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«Уже на пенсии, но работать некому»

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  • 15.07.2025, 14:37
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«Уже на пенсии, но работать некому»
иллюстративное фото

В Беларуси все острее ощущается нехватка рабочих рук.

- Мы с мужем семья, которая сохраняет дружеские отношения десятилетиями и на расстоянии. Но несколько раз в год мы выбираемся в гости к своим приятелям, хотя долгая дорога дается нам уже не так легко, как в раньше, - написала в редакцию сайта Charter97.org читательница Виктория.

Дружеские разговоры и теплые встречи помогают выживать в это непростое время. Но нашу встречу немного омрачает, что наша подруга вынуждена ходить на работу. Она уже на пенсии, но работать некому, поэтому ее упрашивают и задабривают. Ведь найти на ферму ветеринара нелегко. Почти невозможно.

Поэтому Елена хоть и на пенсии, но работает безостановочно. Смеется, что всю жизнь проработала на ферме за копейки, а сейчас работать некому, так ее зарплату за последние годы повысили до 2 тысяч рублей.

Поэтому пока есть силы, она работает - надо же хоть на пенсии подушку безопасности на страсть подготовить.

Но это еще не все. Мою подругу даже отправили в санаторий! Правда, почему-то не в белорусский, а куда-то то ли в Чувашию, то ли в Мордовию. Но бесплатно. Так она и рада отдохнуть. Это вам не французский город Биарриц, но ведь лучше, чем ничего.

После 2020-го года настолько остро ощущается нехватка рабочих рук, что лукашистский профсоюз отправляет простых деревенских людей в санатории. Раньше такую «историю успеха» можно было услышать только от приспешников на должностях. А сейчас и обычных специалистов так балуют и ценят.

Мы пошутим: «Елена, если начальство будет просить продлить контракт, то меньше чем на Турцию не соглашайся! Хоть в старости море увидишь».

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