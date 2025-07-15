В одном из российских полков оккупанты убивали своих по приказу командира 2 15.07.2025, 14:42

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Российский оккупант с позывным Киров

Известно о девяти случаях.

Российские оккупанты из 272 мотострелкового полка убили по меньшей мере девять своих сослуживцев по приказу командира с позывным Киров, говорится в расследовании «Суспільне».

Журналисты получили соответствующие документы от источников в украинских правоохранительных органах. В материале говорится, что они проверили информацию и подтвердили гибель большинства упомянутых российских военных.

В частности, 29 июля 2024 года четверо российских военнослужащих 272-го мотострелкового полка — Михаил Маслов, Андрей Иванов, Рамиль Ганеев и Евгений Боровский — исчезли с места несения службы. Это фиксируется в выписках из приказа командира полка Олега Боброва.

Через четыре месяца их трупы — с огнестрельными ранениями головы и туловища — были найдены местным жителем в лесополосе недалеко от села Рудовое Сватовского района Луганской области. Это в 50 километрах от линии фронта.

В полученном журналистами документе оккупационных следственных органов говорится, что именно Бобров отдавал приказы на убийство своих подчиненных. Он поручил сделать это младшему лейтенанту Павлу Гудочкину, а тот уже привлек других военных: Евгения Федотова (позывной Енот) и Геннадия Казакова (позывной Ермак).

Уже 2 сентября 2024 года на оккупированной части Луганской области упомянутые Евгений Федотов и Геннадий Казаков, а также Александр Тонилин с позывным Тони совершили еще одно убийство.

Они расстреляли автомобиль Нива, который принадлежал Федотову. Внутри автомобиля находились трое их сослуживцев. Двое — Семен Фирцак и Дмитрий Захаров — погибли. Третьему — Игорю Бондаренко — удалось выжить и сообщить другим военным об инциденте.

Через несколько минут Тони, выполняя приказ младшего лейтенанта Гудочкина, расстреляли Федотова. Ниву, как говорится в полученной журналистами Суспільного справке, взорвали противотанковой миной.

По данным из документа, который получили журналисты редакции расследований Суспільного, Федотов в целом причастен к убийству семи военнослужащих своего полка. Кроме упомянутых выше, он, как говорится в документе, еще убил военного с позывным Толстой.

В открытых источниках говорится, что 272 полк был создан в составе 47-й танковой дивизии российской армии в 2022 году. В марте того же года в Новомосковске похоронили сержанта Антона Медведева, погибшего на войне в Украине.

Следующие публичные упоминания об участии 272-го полка в полномасштабном вторжении появились осенью 2023 года. По данным ISW, в ноябре полк действовал в направлении Стельмаховки, что в Луганской области. В конце января 2024 года его перебросили севернее — в район Табаевки и Крохмального Купянского района Харьковской области. В начале мая 2024 года российская пропаганда сообщила, что 272-й полк захватил село Котляровка в Харьковской области.

По информации ISW, в конце мая 2024 года штурмовые роты полка участвовали в боях вблизи Волчанска.

По состоянию на июль 2025 года полк находился вблизи Кисловки на Купянском направлении Харьковской области, свидетельствуют данные проекта DeepState.

В 2024 году полком командовал 36-летний Олег Бобров с позывным Киров.

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