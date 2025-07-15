закрыть
15 июля 2025, вторник, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ультиматум Трампа вызвал переполох в Москве

2
  • 15.07.2025, 15:23
  • 2,396
Ультиматум Трампа вызвал переполох в Москве
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Представители Кремля и МИД РФ запутались в заявлениях.

Жесткие угрозы президента США Дональда Трампа против России стали настоящим шоком для Кремля. Российские власти бросились делать комментарии, но так и не смогли выработать единую линию — риторика Трампа явно застала Москву врасплох, пишет «Диалог.UA».

Спикер Кремля Дмитрий Песков первым признал, что заявление Трампа встряхнули Москву. По его словам, заявления американского президента следует воспринимать «как весьма серьезные» и в Кремле займутся их «тщательным анализом».

«Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», — подчеркнул Песков, не скрывая, что часть угроз Трампа адресована лично Путину.

В МИД РФ паникуют

Одновременно российский МИД выдвинул на авансцену не слишком влиятельного замминистра Лаврова Сергея Рябкова.

Он попытался звучать угрожающе, но его риторика не впечатлила экспертов: «Россия не приемлет никакие попытки выставлять требования, тем более ультиматумы», — заявил Рябков, добавив, что если США и НАТО не отнесутся «с предельной серьезностью» к позиции Москвы, война против Украины продолжится.

На этом фоне бывший президент России Дмитрий Медведев, известный своими агрессивными заявлениями, вдруг решил сыграть роль «равнодушного наблюдателя».

Он назвал угрозы Трампа «театральным ультиматумом», к которому Россия якобы «осталась безучастной».

Москва не знает, что делать

Судя по всему, в российском руководстве пока нет ни единой стратегии, ни даже согласованной риторики в ответ на ультиматум Трампа. Кто-то делает грозные заявления, кто-то просит времени на «анализ», кто-то пытается высмеять угрозы.

Но аналитики отмечают, что новая жесткая линия Вашингтона и личные предупреждения Путину стали холодным душем для Кремля, привыкшего к осторожным переговорам. Президент США, который действует с позиции силы, вывел российскую элиту из равновесия.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шанс для Украины
Шанс для Украины Виталий Портников
Единственный шанс для Запада
Единственный шанс для Запада Денис Прокопенко
Путину пришлось оправдываться
Путину пришлось оправдываться Аркадий Дубнов
Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип