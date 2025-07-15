Ультиматум Трампа вызвал переполох в Москве

Ультиматум Трампа вызвал переполох в Москве2
- 15.07.2025, 15:23
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Представители Кремля и МИД РФ запутались в заявлениях.
Жесткие угрозы президента США Дональда Трампа против России стали настоящим шоком для Кремля. Российские власти бросились делать комментарии, но так и не смогли выработать единую линию — риторика Трампа явно застала Москву врасплох, пишет «Диалог.UA».
Спикер Кремля Дмитрий Песков первым признал, что заявление Трампа встряхнули Москву. По его словам, заявления американского президента следует воспринимать «как весьма серьезные» и в Кремле займутся их «тщательным анализом».
«Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», — подчеркнул Песков, не скрывая, что часть угроз Трампа адресована лично Путину.
В МИД РФ паникуют
Одновременно российский МИД выдвинул на авансцену не слишком влиятельного замминистра Лаврова Сергея Рябкова.
Он попытался звучать угрожающе, но его риторика не впечатлила экспертов: «Россия не приемлет никакие попытки выставлять требования, тем более ультиматумы», — заявил Рябков, добавив, что если США и НАТО не отнесутся «с предельной серьезностью» к позиции Москвы, война против Украины продолжится.
На этом фоне бывший президент России Дмитрий Медведев, известный своими агрессивными заявлениями, вдруг решил сыграть роль «равнодушного наблюдателя».
Он назвал угрозы Трампа «театральным ультиматумом», к которому Россия якобы «осталась безучастной».
Москва не знает, что делать
Судя по всему, в российском руководстве пока нет ни единой стратегии, ни даже согласованной риторики в ответ на ультиматум Трампа. Кто-то делает грозные заявления, кто-то просит времени на «анализ», кто-то пытается высмеять угрозы.
Но аналитики отмечают, что новая жесткая линия Вашингтона и личные предупреждения Путину стали холодным душем для Кремля, привыкшего к осторожным переговорам. Президент США, который действует с позиции силы, вывел российскую элиту из равновесия.