Минск снова затопило 1 15.07.2025, 15:22

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Общественный транспорт ходит с перебоями, отключились светофоры.

Сильный дождь с грозой, который обрушился на Минск 15 июля, подтопил улицы, остановил движение на ряде участков дорог, вызвал перебои в работе общественного транспорта и собрал 10-балльные пробки, пишет «Зеркало».

«В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Учитывайте данную информацию при совершении поездки», — предупредили пассажиров в «Минсктрансе».

Из-за подтоплений «встали» трамваи на ул. Плеханова — Якубова и на ул. Ботаническая — Козлова. На ул. Кабушкина в направлении пр. Партизанского и на ул. Казинца в направлении ДС Курасовщина, по ул. Свердлова (путепровод) в обоих направлениях остановилось движение троллейбусов.

Кроме того, как сообщает столичная ГАИ, отключились светофоры на следующих улицах:

на пересечении улиц Белградской и Теслы;

на пересечении улиц Братской и Германовской;

вблизи дома № 40 по улице Ташкентской;

вблизи дома № 29 по улице Машиностроителей;

на пересечении улицы Свислочской и МКАД;

на пересечении улиц Свердлова и Кирова;

вблизи дома № 3 по проспекту Победителей.

Там проводятся аварийно-восстановительные работы.

Минская ГАИ также просит водителей с учетом ухудшения видимости выбирать безопасную скорость и дистанцию до впереди двигающегося транспорта, избегать резких маневров и торможений.

«В случае отсутствия возможности продолжить движение — остановитесь у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами и переждите ливень. Не стоит парковаться вблизи деревьев. Во время сильного дождя следует опасаться аквапланирования. В сложных погодных условиях необходимо включить ближний свет фар или габаритные огни. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет находиться в специальных удерживающих устройствах», — предупреждает ГАИ.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на некоторых участках дорог Минска скопились 10-балльные пробки.

Напомним, ранее Белгидромет объявлял оранжевый уровень опасности из-за непогоды на 15 июля. Ожидалось, что на большей части территории страны пройдут грозы, днем при грозах местами сильные ливни.

Также грозы пройдут по стране в среду, 16 июля. При грозах местами прогнозируются сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с.

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