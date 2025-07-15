«Чтобы наши пенсии так росли!» 2 15.07.2025, 15:23

Цены на лекарства стали космическими.

- Ежемесячно, получив пенсию, я в первую очередь направляюсь в аптеку, чтобы закупить свою порцию лекарств, которые мне нужно принимать регулярно. И ежемесячно сумма немного растет. Но на этот раз произошло что-то необъяснимое, - написала в редакцию сайта Charter97.org постоянная читательница Марина.

Подготовила я привычные 70 рублей да еще 10 на традиционное подорожание. Но от услышанной суммы аж рот разинула: в этом месяце мой пакет лекарств стоил 111 рублей. Я смутилась и попросила аптекаря посчитать еще раз, так как в моей голове промелькнула мысль, что, наверное, произошла какая-то ошибка. Все же 40 рублей сверх привычной суммы за один месяц показались мне чрезмерным.

Аптекарь согласилась, пересчитала, но сумма вышла точно такая же: 111 рублей! Можно бы было предположить, что я пошла в какую-то дорогую аптеку, и поэтому такая разница; но в нашем городке аптек не так и много, я хожу в самую дешевую. Благо, цены можно посмотреть в интернете, таким образом иногда удается что-то взять подешевле. Пожаловалась соседке. Та тоже удивилась и говорит: «Чтобы наши пенсии так росли!»

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