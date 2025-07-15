Захарова опозорилась с заявлением о министре обороны Украины 2 15.07.2025, 15:32

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Москву серьезно задели слова главы НАТО, но ответ вышел комичным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала объектом насмешек после очередной попытки уколоть Украину, пишет «Диалог.UA».

На этот раз дипломат заявила, что глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров якобы не заслуживает уважения, ведь он никогда не служил в армии.

Но комизм ситуации в том, что российский министр обороны тоже не служил, как и его предшественник Шойгу.

Захарову серьезно задели слова главы НАТО Марка Рютте, который накануне сказал, что Украина отправила на переговоры в Стамбул «серьезную делегацию», а россияне «пришли с каким-то историком».

В Москве решили ответить на болезненный укол, однако опозорились. Однако в своих язвительных комментариях Захарова предпочла этого не вспоминать.

Собственные российские министры обороны годами занимали кресло главного военного страны без малейшего боевого опыта.

Нынешний министр Андрей Белоусов – экономист по образованию и бывший зампред правительства. До него ведомство более десяти лет возглавлял Сергей Шойгу – инженер-строитель, также не имевший военной службы за плечами.

Смешной фон переговоров в Стамбуле

Особый колорит придало и то, что выпад Захаровой прозвучал после критики НАТО в адрес российской делегации на переговорах в Стамбуле. Там вместо профессионалов Кремль отправил «какого-то историка», который пересказывал байки о России с XIII века и приписывал Наполеону выдуманные цитаты.

На этом фоне попытка выставить Украину «непрофессиональной» выглядела особенно жалко и комично. Захарова давно известна своими резонансными и зачастую недостоверными заявлениями. На этот раз ее риторика снова обернулась публичным конфузом.

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