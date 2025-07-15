Жители Прилук утверждают, что по агрогородку гуляет волк

Жители Прилук утверждают, что по агрогородку гуляет волк1
- 15.07.2025, 15:39
Животное появляется исключительно вечером.
Жители Прилук обеспокоены появлением в агрогородке странного зверя. Как рассказала «Онлайнеру» одна из читательниц, животное появляется исключительно вечером, гуляет по улице и подходит к подъездам жилых домов.
«Первое сообщение об этом животном появилось на выходных: люди увидели его рядом с «Белмаркетом» и написали: «Осторожно! На парковке замечен волк». Интереса к людям он не проявлял. Вчера приезжал ветврач, но волк появлялся вечером, поэтому его никто не увидел. Вчера его заметили в Сенице. Как солнце садится, так он и появляется. Главная проблема в том, как людям реагировать в подобной ситуации. В милиции и в МЧС говорили, что это не в их компетенции», — рассказала Юлия.
Ситуацию прокомментировал и начальник отдела охотничьего хозяйства «Минлесхоза» Александр Козорез. По его мнению, местные жители столкнулись с обычной бродячей собакой.
«Даже походка отличается, поэтому с уверенностью могу сказать, что это просто бродячая собака, но не серый волк. Бывают случаи, когда люди принимали крупную собаку за настоящего царя леса, но, если присмотреться, различия очевидны. Главное — не паниковать и внимательно наблюдать», — цитирует Александра Козореза издание «Пристоличье».
Кому звонить в случаях, когда увидел зверя? За комментарием журналисты обратились в МЧС, куда нередко звонят по поводу отлова диких животных, и получили следующий ответ:
«Ликвидация угроз от диких животных не входит в компетенцию МЧС, вместе с тем люди могут позвонить с запросом в МЧС, где наши специалисты перенаправят сообщение в компетентные ведомства и организации [а именно: районную инспекцию природных ресурсов]».