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Жители Прилук утверждают, что по агрогородку гуляет волк

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  • 15.07.2025, 15:39
Жители Прилук утверждают, что по агрогородку гуляет волк

Животное появляется исключительно вечером.

Жители Прилук обеспокоены появлением в агрогородке странного зверя. Как рассказала «Онлайнеру» одна из читательниц, животное появляется исключительно вечером, гуляет по улице и подходит к подъездам жилых домов.

«Первое сообщение об этом животном появилось на выходных: люди увидели его рядом с «Белмаркетом» и написали: «Осторожно! На парковке замечен волк». Интереса к людям он не проявлял. Вчера приезжал ветврач, но волк появлялся вечером, поэтому его никто не увидел. Вчера его заметили в Сенице. Как солнце садится, так он и появляется. Главная проблема в том, как людям реагировать в подобной ситуации. В милиции и в МЧС говорили, что это не в их компетенции», — рассказала Юлия.

Ситуацию прокомментировал и начальник отдела охотничьего хозяйства «Минлесхоза» Александр Козорез. По его мнению, местные жители столкнулись с обычной бродячей собакой.

«Даже походка отличается, поэтому с уверенностью могу сказать, что это просто бродячая собака, но не серый волк. Бывают случаи, когда люди принимали крупную собаку за настоящего царя леса, но, если присмотреться, различия очевидны. Главное — не паниковать и внимательно наблюдать», — цитирует Александра Козореза издание «Пристоличье».

Кому звонить в случаях, когда увидел зверя? За комментарием журналисты обратились в МЧС, куда нередко звонят по поводу отлова диких животных, и получили следующий ответ:

«Ликвидация угроз от диких животных не входит в компетенцию МЧС, вместе с тем люди могут позвонить с запросом в МЧС, где наши специалисты перенаправят сообщение в компетентные ведомства и организации [а именно: районную инспекцию природных ресурсов]».

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