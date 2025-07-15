Америка возвращается в игру 1 Петр Олещук

15.07.2025, 15:53

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Петр Олещук

Почему выступление Трампа меняет логику войны в Украине.

Когда в Вашингтоне меняется тон, это чувствует весь мир. Но в этот раз эхо особенно громкое: из уст Дональда Трампа прозвучал ряд заявлений, которые, по сути, переписывают политическую карту войны в Украине. После месяцев молчания и двусмысленности президент США озвучил позицию, ставшую неприятным сюрпризом для Кремля и важным психологическим импульсом для Киева.

Изменение тона в риторике Трампа — не просто политическая перестановка. Если ранее его высказывания колебались между изоляционизмом и прагматизмом, то теперь в них заметен сдвиг к стратегическому реализму: Москва больше не рассматривается как потенциальный партнёр, а Украина — не как обуза. Напротив, Россия названа проигравшей стороной, и Трамп прямо заявляет: «Это поражение. Он (Путин) проигрывает».

Для политика, который ещё недавно называл Путина «сильным лидером», это — резкая смена позиции. Больше не идёт речь о балансе: есть агрессор, и есть страна, которая обороняется.

Одним из ключевых сигналов стало изменение механизма помощи Украине. Теперь поставки оружия будут осуществляться через НАТО, а финансовое бремя возьмут на себя европейские страны. Это важное послание как для избирателей в США — «мы помогаем, но за счёт других», так и для Украины — «поддержка сохраняется, просто меняется структура».

Формула «Европа платит» — это и внутренняя политическая стратегия, и внешнеполитический расчет. Украина не остаётся один на один с агрессором, но теперь европейские столицы должны активнее включиться в процесс.

Заявление о передаче Украине батарей Patriot — это не просто шаг в военной сфере. Это политический сигнал. Системы, которые долгое время считались «слишком чувствительными» для экспорта в зону конфликта, теперь официально становятся частью арсенала Украины. Их быстрое развёртывание означает, что Запад готов не просто поддерживать Украину, но и серьёзно менять правила игры в воздухе.

Ожидаемым и самым неоднозначным элементом выступления Трампа стал ультиматум: 50 дней на прекращение войны или хотя бы демонстрацию готовности к переговорам. В противном случае — возврат ко вторичным санкциям.

Это означает, что под санкции могут попасть не только российские компании, но и те, кто покупает у них ресурсы. Пока что не до конца понятно, как это можно будет реализовать на практике, потому именно эта часть стратегии Трампа вызывает больше всего вопросов. Как и то, что России предоставляется «отсрочка» в 50 дней.

Однако, не смотря ни на что происходящее все же можно назвать «прорывом». Многие считали, что Трамп и Украина несовместимы. Но теперь ясно: Украина становится важным элементом внешнеполитической стратегии. Возможно, не из моральных соображений, а из сугубо прагматических. Но главное — США возвращаются в игру.

Кремлю брошен вызов: есть чёткий дедлайн, есть новая конфигурация помощи Киеву, есть готовность Запада перейти от слов к действию.

Петр Олещук, специально для сайта Charter97.org

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