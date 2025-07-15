закрыть
15 июля 2025, вторник, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вода со второго этажа топит первый и попадает в лифты»

5
  • 15.07.2025, 16:02
  • 1,628
«Вода со второго этажа топит первый и попадает в лифты»

Один из домов в «Минск-Мире» снова поплыл.

Жители «Минск-Мира» каждый раз с содроганием ждут ливни, которые этим летом происходят в столице чуть ли не через день. Из-за дождей страдают многие новостройки квартала. Сегодня потоп случился в доме «Марракеш» на улице Леонида Левина, 2. Видео затопления смотрятся довольно эпично.

О ситуации «Онлайнеру» рассказала жительница дома «Марракеш»:

— Каждый раз, когда идет дождь, происходит такая ситуация. Вода с террасы второго этажа топит первый. В том числе вода попадет в лифты, которые после этого отключают на простушку.

— Заявки в обслуживающую организацию оставляются регулярно, но не получают ответа, — говорит девушка. — Видео сделаны сегодня. Насколько я знаю, в некоторых других домах схожая ситуация.

С такой «мокрой проблемой» действительно сталкиваются жильцы многих новостроек «Минск-Мира». Ливни время от времени устраивают потоп в домах «Глазго», «Мазурка», «Венеция», «Барселона», «Сингапур» и других. Обслуживающая организация старается реагировать на происходящее, но залития продолжаются.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Америка возвращается в игру
Америка возвращается в игру Петр Олещук
Шанс для Украины
Шанс для Украины Виталий Портников
Единственный шанс для Запада
Единственный шанс для Запада Денис Прокопенко
Путину пришлось оправдываться
Путину пришлось оправдываться Аркадий Дубнов