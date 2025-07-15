«Вода со второго этажа топит первый и попадает в лифты»5
- 15.07.2025, 16:02
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Один из домов в «Минск-Мире» снова поплыл.
Жители «Минск-Мира» каждый раз с содроганием ждут ливни, которые этим летом происходят в столице чуть ли не через день. Из-за дождей страдают многие новостройки квартала. Сегодня потоп случился в доме «Марракеш» на улице Леонида Левина, 2. Видео затопления смотрятся довольно эпично.
О ситуации «Онлайнеру» рассказала жительница дома «Марракеш»:
— Каждый раз, когда идет дождь, происходит такая ситуация. Вода с террасы второго этажа топит первый. В том числе вода попадет в лифты, которые после этого отключают на простушку.
— Заявки в обслуживающую организацию оставляются регулярно, но не получают ответа, — говорит девушка. — Видео сделаны сегодня. Насколько я знаю, в некоторых других домах схожая ситуация.
С такой «мокрой проблемой» действительно сталкиваются жильцы многих новостроек «Минск-Мира». Ливни время от времени устраивают потоп в домах «Глазго», «Мазурка», «Венеция», «Барселона», «Сингапур» и других. Обслуживающая организация старается реагировать на происходящее, но залития продолжаются.