Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
- 15.07.2025, 16:03
- 1,206
Дениса Шмыгаля сменит министр экономики Юлия Свириденко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 15 июля, написал заявление об отставке после пяти лет на должности.
В Telegram премьера опубликовано фото его заявления. Шмыгаль поблагодарил Силы обороны Украины за защиту и президента за доверие, а также свою команду за работу.
Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.