Премьер-министр Украины написал заявление об отставке 15.07.2025, 16:03

1,206

Юлия Свириденко

Дениса Шмыгаля сменит министр экономики Юлия Свириденко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 15 июля, написал заявление об отставке после пяти лет на должности.

В Telegram премьера опубликовано фото его заявления. Шмыгаль поблагодарил Силы обороны Украины за защиту и президента за доверие, а также свою команду за работу.

Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com