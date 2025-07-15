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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

  • 15.07.2025, 16:03
  • 1,206
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Юлия Свириденко

Дениса Шмыгаля сменит министр экономики Юлия Свириденко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 15 июля, написал заявление об отставке после пяти лет на должности.

В Telegram премьера опубликовано фото его заявления. Шмыгаль поблагодарил Силы обороны Украины за защиту и президента за доверие, а также свою команду за работу.

Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.

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