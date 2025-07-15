Неизвестные украли неизданную музыку Бейонсе
- 15.07.2025, 16:11
Прямо во время тура исполнительницы.
Менее чем за 48 часов до старта серии концертов известной американской певицы Бейонсе в Атланте в рамках тура Cowboy Carter неизвестные украли из арендованного автомобиля жесткие диски с неизданной музыкой певицы, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
По данным телеканала WSB-TV Atlanta, кроме музыки были украдены личные вещи: одежда, дизайнерские солнцезащитные очки, ноутбуки и наушники AirPods Max. Среди похищенного оказались треки c водяными знаками, видеоматериалы к шоу, а также сет-листы прошедших и будущих выступлений.
В полиции сообщили, что удалось отследить наушники с помощью функции «Find My» и выйти на след подозреваемого. Расследование продолжается, ведется работа по нескольким зацепкам.
«Поступила информация, что была украдена конфиденциальная информация, связанную с подготовкой шоу Бейонсе в Атланте», — говорится в полицейском докладе. Представители певицы пока не дали официальных комментариев.
Сейчас Бейонсе завершает блок из четырех шоу в Атланте и готовится к финальным концертам в Лас-Вегасе, которые завершат тур Cowboy Carter, начавшийся в Лос-Анджелесе 28 августа.