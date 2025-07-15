«Надоело постоянно перезванивать»: белорусы недовольны качеством мобильной связи 2 15.07.2025, 16:19

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Оператор попытался оправдаться.

Видео в TikTok с критикой в адрес одного из операторов мобильной сети разлетелось по соцсети. На кадрах женщина рассказывает: она с МТС более 20 лет, но последние полгода связь стала очень плохой. Ролик собрал более 14 тысячи просмотров и 2,1 тысячи комментариев: многие из пользователей тоже заметили проблемы с сетью в Беларуси. Мобильный оператор ответил на претензии, пишет «Точка».

«Я нахожусь в деревне — она в двух километрах от городского поселка. У меня деревянный дом. У меня точки — у меня не ловит связь. Я задолбалась постоянно людям перезванивать. Я разговариваю — связь обрывается. Я звоню — человек недоступен. Это тем же людям, которые живут на районе», — рассказала женщина.

Она предложила оператору формировать размер абонентской платы соответствующе качеству услуг.

«Если вы не справляетесь со своей работой, сделайте оплату меньше людям. За что мы деньги платим?» — отметила героиня ролика.

И тут же объяснила эмоциональную подачу претензии.

«Если честно, это уже настолько накалило, что агрессии просто валом. У меня скоростной интернет, то есть я плачу немаленькие деньги за интернет, за связь и так далее, и тому подобное. Чтобы 20 лет человек находился с МТС, и просто последние полгода — это ад», — завершила свою речь женщина.

Всего ролик набрал более 14 тысячи просмотров и 2,1 тысячи комментариев. В основном пользователи TikTok поддержали женщину.

«Согласен с автором полностью. Вопрос к нашим властям, этот вопрос по поводу связи и интернета давно на слуху, и это не единичный случай, а реальная проблема, почему никто ничего не делает и не принимает никаких мер?» — написал один из пользователей.

Другой комментатор подчеркнул: проблема не только на стороне одного оператора.

«Это не только МТС!!! Согласен полностью. Едешь по трассе — вообще невозможно сделать звонок», — отмечает он.

Ухудшение связи за последнее время заметил и другой пользователь TikTok.

«С МТС 23 года, последний год интернет стал глючить капец. На работе вообще не работает, хотя 20 лет там летал просто. И это центр Бреста», — подчеркнул он.

За разъяснениями по ситуации журналисты обратились в пресс-службу МТС. И вот что там ответили.

Что сказали в МТС

Компания ведет систематическую работу по расширению покрытия и повышению качества связи во всех регионах страны, отметили в пресс-службе МТС. Причем исключения не делают и для малонаселенных, а также труднодоступных территорий.

«В 2025 году планируется строительство порядка 100 новых объектов для покрытия сельских населенных пунктов с числом домохозяйств 25 и более. Параллельно МТС запланировано включение 228 базовых станций 2G/3G в критически важных зонах. В частности, в Барановичском районе в этом году предусмотрено строительство новой базовой станции 3G в населенном пункте Новый Свет, в 2026 году рассматривается возможность возведения объектов в населенных пунктах Мир и Торчицы», — анонсировали в МТС

Улучшение же качества соединения на базе 4G возможно только в рамках сети от beCloud, подчеркнул оператор.

«На данный момент МТС охватывает более 98% территории, на которой проживает 99,9% населения страны. Уровень проникновения сигнала по технологиям 2G, 3G и 4G соответствует нормативным значениям и постоянно подтверждается независимыми измерениями органа государственного надзора за электросвязью „БелГИЭ“», — заметили в пресс-службе.

Специалисты МТС изучили описанный выше ролик TikTok и дополнили свой комментарий более локальными данными.

«Так, по результатам данного контроля, в деревне Зеленая Барановичского района подтверждено покрытие по технологии 2G внутри зданий и в автомобиле, а 3G и 4G — в зоне открытой местности. Нареканий по качеству связи на этой территории со стороны инспекции „БелГИЭ“ не выявлено», — рассказал мобильный оператор.

Однако постоянные тест-драйвы все же выявляют проблемные зоны. В основном они затрагивают сельские территории с удаленным расположением или места с неоднородным рельефом, где есть холмы или леса. Определенные проблемы может создать и летнее повышение по потреблению трафика, заметил оператор.

Информацию о текущем покрытии можно найти на официальном сайте МТС по ссылке.

Что делать, если есть проблемы со связью

Если трудности в работе связи регулярны, компания рекомендует обратиться в контактный центр и оставить заявку на техническую проверку.

«При анализе ситуации специалисты дополнительно учитывают влияние целого ряда факторов: локальные особенности рельефа, характер застройки, возможные помехи внутри зданий и в других зонах ограниченного проникновения радиоволн, параметры используемого оборудования», — перечислили в МТС.

Есть и другие варианты решения проблемы.

«Абоненты могут воспользоваться услугой „Домовой 4G“, в рамках которой специалисты смонтируют и настроят роутер с подключенной внешней антенной или компактным устройством для самостоятельного усиления сигнала 3G/4G в помещении — репитером Nextivity Cel Fi Connect C41, который можно приобрести в МТС», — рассказал оператор.

В МТС пояснили: услуги электросвязи предоставляют на одинаковых условиях обслуживания и оплаты для всех абонентов. Это требование законодательства.

Однако при возникновении неисправности сети компания производит перерасчет.

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