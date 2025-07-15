В Минске женщина упала на рельсы метро
- 15.07.2025, 16:35
Ей грозил удар током напряжением 825 вольт.
Вечером 14 июля в Минске на станции «Площадь Ленина» на пути метро попала женщина, сообщили в метрополитене. Предположительно, это произошло из-за ее плохого самочувствия.
«Эту ситуацию по мониторам сразу заметила дежурная по станции и обесточила контактный рельс, который находится под платформой. Этим она предотвратила поражение пассажирки от удара током напряжением 825 вольт и приняла меры к остановке прибывающего поезда», — рассказали в метро.
Пассажирку оперативно подняли на платформу, была вызвана скорая помощь.
Как напомнили в метрополитене, чтобы не произошло подобной ситуации, нужно, как минимум, не заходить за желтую линию у края платформы. А лучше всего стоять ближе к середине платформы и садить в поезд, когда он полностью остановился.
Если вы все-таки упали на пути, то нельзя прятаться под край платформы и пытаться самостоятельно выбраться наверх — именно вдоль края платформы проходит контактный рельс под высоким напряжением.
Если вы попали на пути и поезд уже приближается, нужно лечь в лоток между рельсами и не шевелиться. В этом случае поезд, даже «накрыв» вас, не причинит вреда. Лежите до тех пор, пока машинист электропоезда или дежурный персонал станции не придет вам на помощь», — отмечают в метрополитене.