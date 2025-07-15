Казахстан решил отказаться от услуг России
- 15.07.2025, 16:41
Страна сама будет строить ТЭЦ.
Казахстан начал самостоятельно реализовывать проект по строительству теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в трех городах страны, сообщил премьер-министр страны Олжас Бектенов. Первоначально о возведении объектов, которое оценивалось в $2,7 млрд, Астана договорилась с Россией, напомнил глава правительства, пишет The Moscow Times.
«Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому», — сказал Бектенов на пресс-конференции в правительстве.
По двум другим ТЭЦ — в Семее и Усть-Каменогорске мощностью по 360 МВт (в Кокшетау — 240 МВт) — Казахстан пока ожидает ответа от российской стороны, отметил премьер. «Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации этих проектов», — заявил он, отметив, что долгого ожидания власти себе позволить не могут, так как «нужны и тепло, и электроэнергия».
Договоренность о строительстве ТЭЦ на территории Казахстана была заключена в ноябре 2023 года в ходе визита президента Владимира Путина в страну. Меморандум об этом подписали Министерства энергетики двух государств.
В 2024-м Москва и Астана заключили межправительственное соглашение о строительстве объектов. Генподрядчиком должен был выступить «Интер РАО», а главные виды работ доверили подрядным организациям. Согласно договору, финансирование проекта, который оценивался в $2,7 млрд, обеспечивают российские банки. Они должны были предоставить кредиты сроком на 15 лет.
В конце мая заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщал о сложностях в финансировании проекта. «Существует проблема по субсидированию процентной ставки по оборудованию, поэтому мы сейчас продолжаем переговоры, когда этот вопрос решится. Инвестор может поменяться, конечно, если Россия не выделит средств», — сказал он.
На прошлой неделе замглавы Минэнерго Казахстана Бахытжан Ильясов сообщил, что поиск инвесторов еще ведется. По его словам, Астана может привлечь для этого энергетические компании из Китая и Кореи.