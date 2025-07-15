Китайская технология позволяет производить еду из углекислого газа 1 15.07.2025, 16:57

Ученые создали новый метод превращения углекислого газа в сахарозу и другие сложные углеводы.

Китайские ученые разработали новый метод превращения метанола в белый сахар, широко известный как сахароза, без использования сельскохозяйственных культур.

Этот метод может помочь превратить углекислый газ в продукты питания. Исследование опубликовано в журнале Science Bulletin, пишет Interesting Engineering (перевод - «Фокус»).

По словам ученых, новая система биотрансформации не зависит от выращивания сахарного тростника или сахарной свеклы. Для их выращивания требуется много земельных и водных ресурсов. Вместо этого ученые использовали ферменты для превращения метанола, который можно получить из промышленных отходов или путем химической обработки углекислого газа, в сложные сахара. Эта система не только производит сахарозу, но ее можно адаптировать для создания других важных углеводов, таких как фруктоза и крахмал.

Исследователи говорят, что искусственное превращение углекислого газа в продукты питания позволит решить, как экологические, так и демографические проблемы, в том числе позволит достигнуть низкого уровня углекислого газа в атмосфере.

Ученые использовали так называемую биотрансформацию in vitro. Это метод, позволяющий создавать полезные молекулы вне живых организмов с помощью ферментов. Исследователи разработали новую систему биотрансформации и смогли синтезировать сахарозу из низкоуглеродных молекул.

Сахарозу в основном получают из сахарного тростника в тропических странах и из сахарной свеклы в более холодном климате. В условиях растущего давления на сельское хозяйство, вызванного изменением климата и ростом населения, ученые ищут более эффективные альтернативы выращиванию продуктов питания. Производство сахара непосредственно из метанола, который, в свою очередь, может быть получен из углекислого газа, является одной из таких альтернатив.

Три года назад китайские ученые разработали низкотемпературный метод превращения углекислого газа в метанол. Это открыло путь к использованию углеродных отходов в качестве сырья для производства ценных химических веществ, таких как сахара.

Авторы нового исследования разработали высокоэффективный способ преобразования метанола в сахара с помощью серии быстрых низкоэнергетических химических реакций. Им удалось достичь впечатляющей степени превращения – 86 %.

Новая система биотрансформации не только впервые синтезировала сахарозу с использованием метанола, но и производила крахмал, потребляя меньше энергии, чем предыдущие методы. Ученые заявили, что этот метод можно применить для создания широкого спектра сложных сахаров, а не только для подсластителей.

Ученые также смогли синтезировать фруктозу, амилозу, амилопектин, целлобиозу и целлоолигосахариды. Эти углеводы используются не только в пищевой промышленности, но и в фармацевтике, а также в промышленности.

Но исследователи признают, что для широкомасштабного применения этого метода необходимы дополнительные исследования. Они планируют повысить эффективность ферментов и сделать систему более стабильной и надежной.

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