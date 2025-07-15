FT: Трамп прямым текстом предложил Зеленскому начать удары по Москве и Питеру

FT: Трамп прямым текстом предложил Зеленскому начать удары по Москве и Питеру1
- 15.07.2025, 16:59
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Новые подробности разговора.
Президент США Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского усилить удары по территории России и предложил атаковать Москву и Санкт-Петербург, сообщили Financial Times (FT) два осведомленных источника.
По их словам, в ходе телефонного разговора 4 июля глава Белого дома спросил: «Владимир, ты можешь ударить по Москве? И заодно по Санкт-Петербургу?» Зеленский сказал, что Украина «безусловно» готова это сделать, если США предоставят необходимое оружие. Трамп дал понять, что рассматривает такой шаг, чтобы «заставить их (россиян. — прим.) почувствовать боль» и принудить Путина сесть за стол переговоров, отметили собеседники FT.
После этого разговора представители США предоставили Зеленскому список дальнобойного оружия, которое потенциально может быть передано Украине через третьи страны. В частности, по словам источников FT, в этом списке были ракеты ATACMS с дальностью до 300 км, которые Киев уже получал при президенте Джо Байдене. Однако они неспособны достать до Москвы и Санкт-Петербурга. До этого Киев просил Вашингтон предоставить крылатые ракеты Tomahawk, бьющие на расстояние до 1600 км, но администрация Трампа была обеспокоена «отсутствием сдержанности» со стороны Украины, отметил собеседник издания.