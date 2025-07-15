Как Финляндия стала образцом национальной безопасности 2 15.07.2025, 17:03

Устойчивость — это работа всего общества.

Все больше стран обращаются к опыту Финляндии, которая давно поняла: защита государства — это не только армия, но и готовность гражданского общества, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Еще в 1950-х годах, после потерь в войне с СССР, Финляндия начала развивать культуру гражданской устойчивости. Новый этап этого подхода начался в 2017 году, когда в числе ключевых рисков были названы не только военные угрозы, но и кибератаки, дезинформация, пандемии и перебои с продовольствием.

Сегодня этой модели следуют Швеция, страны Балтии, а теперь — и Австралия. В условиях второго срока президента США Дональда Трампа и усилившихся требований к росту оборонных бюджетов, целостный подход «всего общества» становится все более актуальным. Как отметил бывший президент Финляндии Саули Ниинисте в докладе для Еврокомиссии, важно «повышать осведомленность граждан о рисках без нагнетания паники».

Особую актуальность модель получила на фоне российской агрессии против Украины и растущего давления Китая на Тайвань. В рамках недавних военных учений остров также протестировал элементы гражданской устойчивости: от обеспечения жизненно необходимых поставок до локального производства медицинских товаров.

По мнению экспертов, устойчивость — это не утопия. Это работа всего общества: властей, бизнеса, волонтеров и граждан. В Австралии уже начаты масштабные консультации по вопросам национальной безопасности, где ключевыми темами стали защита цепочек поставок и борьба с дезинформацией. Финский опыт доказывает: чтобы противостоять современным угрозам, одних танков недостаточно — нужна готовность всех.

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