Над территорией Беларуси ожидается формирование циклона 15.07.2025, 17:27

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Прогноз погоды на 16-18 июля.

16 июля погоду в Беларуси будут определять атмосферный фронт и теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается: ночью переменная облачность, в отдельных районах республики кратковременные дожди, грозы, сообщает pogoda.by.

Днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12.. +18°С, максимальная днем от +20°С по западу до +29°С по юго-востоку. Атмосферное давление будет слабо падать.

17 июля погоду в стране будут определять поле пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы. Поэтому ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди; днем на большей части территории страны дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +11.. +17°С, днем от +18°С по западу до +26°С по юго-востоку.

18 июля над территорией республики ожидается формирование циклона. Сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики дожди, ночью во многих районах, днем местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +11.. +17°С, днем от +17°С по западу до +26°С по юго-востоку.

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