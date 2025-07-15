Зеленский подписал два важных закона 15.07.2025, 17:30

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Владимир Зеленский

Украина выходит из конвенции о запрете противопехотных мин и вводит множественное гражданство.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 15 июля, подписал закон о множественном гражданстве в Украине, ратификацию соглашения о создании специального трибунала для преступления агрессии России против Украины и остановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Как сказано в сообщении главы государства в Telegram, множественное гражданство поможет «создать больше реальных юридических основ» для единства украинцев, живущих на всех континентах, а также иностранцев, которые связали судьбу с Украиной.

Трибунал и сотрудничество с международными организациями и другими странами позволят гарантировать неотвратимость наказания для России за развязанную против Украины войну, добавил Зеленский. А выход из конвенции поможет Украине достичь по крайней мере паритета в вооружении, необходимом для защиты от российской агрессии. Президент напомнил, что Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и не делала честных шагов по сокращению оружия или гуманизации практик применения оружия.

Зеленский также поручил правительству проработать и принять все подзаконные акты для реализации законов.

«Можем уже начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представление графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов», — сообщил он.

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