От кушетки Фрейда до алгоритмов ИИ
- 15.07.2025, 17:34
Как менялись подходы к психоанализу.
Психологическое тестирование прошло долгий путь — от ассоциаций и снов Зигмунда Фрейда до ИИ-алгоритмов и биометрии, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org). Но остается вопрос: дает ли новая технология больше понимания или просто упаковывает старые идеи в современный интерфейс?
Идеи Фрейда о бессознательном заложили основу для изучения психики. В то же время французские психологи Альфред Бине и Теодор Симон создали первый интеллект-тест для школьников, что стало началом эпохи стандартизированного тестирования.
К середине XX века появились такие инструменты, как MMPI и шкалы Векслера, а также развилась психометрика — наука о надежных и валидных измерениях психических характеристик. Однако критики отмечали риски редукционизма и культурной предвзятости.
В 1980-х годах в тестирование пришли компьютеры и адаптивные алгоритмы. Позже появились цифровые платформы, а затем и машинное обучение, способное анализировать огромные объемы данных. Однако с этим возникли этические проблемы: непрозрачность алгоритмов, встроенные предубеждения и вопросы конфиденциальности.
Сегодня психологи используют биометрию: отслеживают движения глаз, мимику, пульс и активность мозга. Носимые устройства позволяют собирать поведенческие данные в реальном времени. Это усиливает объективность, но требует четкой этической регуляции.
Тем не менее технологии не заменяют главное — человеческое присутствие и эмпатию. Кушетка Фрейда символизировала не просто метод, а пространство для осмысленного диалога.
Будущее психологического анализа — не в замене старого новым, а в их интеграции. Профессиональные сообщества должны обеспечить этические стандарты и гарантии справедливости. Только так технологии смогут по-настоящему служить человеку, а не наоборот.