NSJ: О чем Си Цзиньпин врет Трампу 1 15.07.2025, 17:55

2,098

Три лживых нарратива.

Пекин активизировал кампанию дезинформации, пытаясь ослабить поддержку Тайваня со стороны США. В преддверии возможных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, китайский лидер Си Цзиньпин может продвигать три особенно опасных мифа, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Первая ложь — утверждение, что напряженность в Тайваньском проливе вызвана исключительно «провокационным» поведением президента Тайваня Лай Цин-дэ. Да, Лай связан с движением за независимость и возглавляет «Демократическую прогрессивную партию», но с начала президентства он смягчил риторику. Более того, конфликты с Пекином начались задолго до него. Ложное представление о Лае как «провокаторе» — попытка вбить клин между Вашингтоном и Тайбэем.

Вторая ложь — идея, что США могут снизить напряженность, если Трамп публично поддержит «мирное объединение» Китая и Тайваня. Хотя такой сценарий маловероятен из-за отсутствия поддержки в самом Тайване, Пекин использует подобные заявления для подрыва легитимности американской политики в регионе и давления на других мировых лидеров.

Третья ложь — убеждение, что Китай неизбежно нападет на Тайвань, и остановить это невозможно. Хотя Пекин действительно заинтересован в контроле над островом, его главная цель — сохранить власть. Высокая цена военного конфликта может стать сдерживающим фактором. Вовлеченность США остается ключевым элементом сдерживания.

Вашингтону важно видеть эти лживые нарративы и противостоять им — с твердой поддержкой Тайваня и трезвым анализом рисков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com