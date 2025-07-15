NSJ: О чем Си Цзиньпин врет Трампу1
- 15.07.2025, 17:55
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Три лживых нарратива.
Пекин активизировал кампанию дезинформации, пытаясь ослабить поддержку Тайваня со стороны США. В преддверии возможных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, китайский лидер Си Цзиньпин может продвигать три особенно опасных мифа, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Первая ложь — утверждение, что напряженность в Тайваньском проливе вызвана исключительно «провокационным» поведением президента Тайваня Лай Цин-дэ. Да, Лай связан с движением за независимость и возглавляет «Демократическую прогрессивную партию», но с начала президентства он смягчил риторику. Более того, конфликты с Пекином начались задолго до него. Ложное представление о Лае как «провокаторе» — попытка вбить клин между Вашингтоном и Тайбэем.
Вторая ложь — идея, что США могут снизить напряженность, если Трамп публично поддержит «мирное объединение» Китая и Тайваня. Хотя такой сценарий маловероятен из-за отсутствия поддержки в самом Тайване, Пекин использует подобные заявления для подрыва легитимности американской политики в регионе и давления на других мировых лидеров.
Третья ложь — убеждение, что Китай неизбежно нападет на Тайвань, и остановить это невозможно. Хотя Пекин действительно заинтересован в контроле над островом, его главная цель — сохранить власть. Высокая цена военного конфликта может стать сдерживающим фактором. Вовлеченность США остается ключевым элементом сдерживания.
Вашингтону важно видеть эти лживые нарративы и противостоять им — с твердой поддержкой Тайваня и трезвым анализом рисков.