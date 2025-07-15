В Украине продлили режим военного положения 15.07.2025, 18:04

В 16-й раз.

Верховная рада Украины во вторник, 15 июля, одобрила продление режима военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, соответствующие законопроекты №13471 и №13472 поддержали 320 народных депутатов, один голос был против. Решение Рады вступит в силу 7 августа.

Это уже шестнадцатое продление с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впервые в своей истории Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года. Этот режим продлевается каждые 90 дней.

Режим военного положения дает властям Украины право на введение ряда ограничений. Среди прочего в это время не разрешается проведение выборов. В связи с этим в Украине не состоялись очередные выборы главы государства, которые были запланированы на 2024 год.

Кроме того, во время действия военного положения в стране допускается запрет деятельности политических партий, которые угрожают суверенитету Украины, и ограничения на проведение митингов, демонстраций и массовых мероприятий.

Власти также могут запретить свободно передвигаться по территории страны и ограничить движение транспорта — как для граждан Украины, так и для иностранцев. Государство может ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы для отдельных категорий населения. Разрешается также принудительное отчуждение имущества для нужд армии.

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