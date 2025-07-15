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Россиянка везла из Дубая «подарки» на 140 тысяч евро, но застряла с ними в аэропорту Минска

  • 15.07.2025, 18:32
  • 1,484
Россиянка везла из Дубая «подарки» на 140 тысяч евро, но застряла с ними в аэропорту Минска

«Неслыханная щедрость» обернулась проблемами.

Россиянка прилетела в Минск из Дубая и попыталась провезти через «зеленый коридор» элитные украшения и одежду почти на 488 тысяч рублей. Таможенникам женщина объяснила, что это подарки, суд приговорил ее к штрафу, сообщили в Таможенном комитете.

В итоге против нее возбудили административное дело за недекларирование в крупном раз

«Гражданка Российской Федерации, прибывшая из Объединенных Арабских Эмиратов авиарейсом „Дубай-Минск“, намеревалась незаконно ввезти новые ювелирные украшения и одежду известных мировых брендов общей стоимостью почти 488 тысяч рублей (более 140 тысяч евро. — Прим. ред.)», — рассказали таможенники.

В аэропорту Минска пассажирка прошла через зеленый коридор, заявив таким образом, что у нее нет товаров для декларирования. Однако таможенники заподозрили неладное и решили досмотреть багаж. Внутри оказались дорогие вещи, которые женщина назвала подарками.

Россиянка пыталась провезти украшения от Cartier, Tiffany&Co, одежду от Chanel, Louis Vuitton и других люксовых марок.

За недекларирование товаров в крупном размере начат административный процесс по ч.4 ст. 15.5 КоАП.

По решению суда ей придется выплатить штраф в размере до 146 тысяч рублей.

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