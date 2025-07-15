В Минске появится третье транспортное кольцо 15.07.2025, 18:49

А второе все-таки замкнут.

В Минске появится третье транспортное кольцо, а второе все-таки замкнут. Подробнее рассказали в «Гордорстрое», пишет БелТА.

Директор «Гордорстроя» Сергей Панев назвал амбициозными планы работы над третьим кольцом. В итоге оно должно соединить Фрунзенский и Центральный, Октябрьский и Московский районы белорусской столицы.

— Все это в разработке, будет реализовано, - пояснил он.

И уточнил, что по проекту детального планирования города, маршрут кольца должен быть проложен через спальные и промышленные районы Минска. При этом местами в третье транспортное кольцо могут быть включены существующие улицы, но местами будут прокладываться и новые дороги. Третье кольцо может появиться уже к 2030 году.

Пока же в белорусской столице — два внутренних кольцевых маршрута. Первое транспортное кольцо связывает улицы Козлова, проспект Машерова, улицы Толстого, Могилевскую, Аранскую, Чапаева и Бядули.

Второе транспортное кольцо проходит через улицу Сурганова, Орловскую, проспекты Пушкина и Жукова, Аэродромную, Денисовскую и заканчивается на Ванеева. Чтобы замкнуть кольцо, намерены построить прямой участок от Ванеева до Академической.

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