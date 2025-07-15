NYT: Оружие для Украины, которое НАТО купит в рамках соглашения с США, уже готово к отправке

NYT: Оружие для Украины, которое НАТО купит в рамках соглашения с США, уже готово к отправке6
- 15.07.2025, 19:07
- 1,620
Речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot, ракетах и боеприпасах.
Вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке. Об этом во вторник, 15 июля, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны Patriot, ракетах и боеприпасах американского производства.
Согласно данным издания, почти все это вооружение либо уже находится на складах, либо только что сошло с производственных линий.
Согласно данным Международного института стратегических исследований в Лондоне, США имеют более 60 из примерно 180 имеющихся в мире батарей Patriot, что делает их ключевым поставщиком этих систем. В то же время пока неизвестно, какие именно страны готовы отдать Украине свои батареи.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках новой инициативы США.
Кроме того, Дания, Нидерланды и Швеция заявили о готовности присоединиться к плану Трампа и купить американское оружие для Украины.
14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.