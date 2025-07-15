Евросоюз ввел новые санкции против РФ 15.07.2025, 19:24

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За нарушения прав человека и гибридную деятельность.

Европейский Союз внес в санкционные списки новые имена россиян в рамках двух санкционных режимов — за нарушения прав человека и гибридную деятельность. Эти списки во вторник, 15 июля, одобрили главы МИД стран Евросоюза на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Под санкции подпали пять представителей российской судебной системы, сыгравших ключевую роль в преследовании активиста Алексея Горинова, бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы, который был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима по политически мотивированному обвинению за высказывание своего мнения об агрессивной войне России против Украины, сообщила пресс-служба Совета ЕС. «Во время отбывания наказания Алексей Горинов подвергался жестокому обращению, включая неадекватную медицинскую помощь, длительное нахождение в изоляторах и лишение сна», - сказано в пресс-релизе.

Индивидуальные санкции подразумевают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов, передает DW.

Ожидается, что министры также утвердят 18-й пакет санкций в отношении России за ее войну против Украины, в который входит новый ценовой предел на нефть. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, договоренность может быть достигнута «в ближайшие часы». Пакет долгое время блокировала Словакия, однако Еврокомиссии удалось найти с ней компромисс: Братислава добивалась уступок в связи с планом отказа Евросоюза от российских энергоносителей RePowerEU.

Санкции за дестабилизацию ситуации в Молдове

15 июля также введены индивидуальные санкции ЕС в отношении лиц, причастных к системе покупки голосов на президентских выборах и референдуме о вступлении в Евросоюз в Молдове. Органичительные меры коснулись семи физических и трех юридических лиц, в частности близких соратников пророссийского политика и бизнесмена Илана Шора, уже включенного в санкционный список ЕС.

Среди них лидеры и члены организаций-преемниц запрещенной в стране политической партии «Шор», некоторые из которых, по сведениям Совета ЕС, активно участвовали в схемах подкупа голосов в контексте президентских выборов и конституционного референдума о вступлении в ЕС в 2024 году, а также в подкупе нескольких политиков Республики Молдова.

Под санкции Евросоюза также подпала молдавская компания «A7», связанная с Москвой. Ее считают ответственной за попытки повлиять на президентские выборы и конституционный референдум о вступлении в ЕС 2024 года. Кроме того, Совет ЕС включил в санкционный список политический блок «Победа», созданный Иланом Шором и занимающийся распространением дезинформации и схемами подкупа голосов. Санкции введены против культурно-образовательного центра Молдовы за содействие вмешательству в выборы на президентских выборах 2024 года.

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