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В Минске мужчина поплыл на лодке прямо по улице из-за сильного подтопления

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  • 15.07.2025, 19:28
  • 2,184
В Минске мужчина поплыл на лодке прямо по улице из-за сильного подтопления

Видеофакт.

Житель Минска поплыл по городу на лодке во время сильного ливня и подтопления, сообщила БелТА.

В столице образовались 10-балльные пробки из-за сильного ливня и потоплений. Но некоторые минчане не растерялись. Соцсети уже облетело видео, как в Минске после грозы мужчина плывет по подтопленному участку дороги на надувной лодке. Инцидент произошел в жилом комплексе «Маяк Минска».

– Самый находчивый. Мужчина сегодня плыл на лодке по улице в жилом комплексе «Маяк Минска», - обратили внимание журналисты.

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