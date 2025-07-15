В Минске мужчина поплыл на лодке прямо по улице из-за сильного подтопления

В Минске мужчина поплыл на лодке прямо по улице из-за сильного подтопления2
- 15.07.2025, 19:28
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Видеофакт.
Житель Минска поплыл по городу на лодке во время сильного ливня и подтопления, сообщила БелТА.
В столице образовались 10-балльные пробки из-за сильного ливня и потоплений. Но некоторые минчане не растерялись. Соцсети уже облетело видео, как в Минске после грозы мужчина плывет по подтопленному участку дороги на надувной лодке. Инцидент произошел в жилом комплексе «Маяк Минска».
– Самый находчивый. Мужчина сегодня плыл на лодке по улице в жилом комплексе «Маяк Минска», - обратили внимание журналисты.